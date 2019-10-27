В Минобороны РФ выразили сомнение в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади

«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе», — сказал он.

Генерал обратил внимание на то, что «в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой „международной коалиции“ не зафиксировано».

Во-вторых, продолжил он, Минобороны РФ «не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации „Идлиб“ в ходе данной операции».

В-третьих, сказал Конашенков, «вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом »Аль-Каиды» (запрещена в РФ) — террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)». Он напомнил, что эта группировка всегда уничтожала ИГИЛ (запрещена в РФ)» и ее представителей, как главных конкурентов за власть в Сирии.

Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной «сирийской Аль-Каиде», бывшего лидера ИГИЛ (запрещена в РФ) заслуживает, как минимум, отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции, заявил Конашенков.

В-четвертых, констатировал генерал, «с момента окончательного разгрома ИГИЛ (запрещена в РФ), сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года, очередная „смерть“ Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет».