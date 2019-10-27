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В Минобороны РФ выразили сомнение в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади 

Инфо 24 + ещё 7 27 октября 2019
В Минобороны РФ выразили сомнение в реальности операции США по ликвидации аль-Багдади
Фото: Инфо 24
Минобороны России не располагает достоверной информацией об операции американских военнослужащих в Идлибе по уничтожению бывшего лидера ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе», — сказал он.
Генерал обратил внимание на то, что «в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой „международной коалиции“ не зафиксировано».
Во-вторых, продолжил он, Минобороны РФ «не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации „Идлиб“ в ходе данной операции».
В-третьих, сказал Конашенков, «вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом »Аль-Каиды» (запрещена в РФ) — террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)». Он напомнил, что эта группировка всегда уничтожала ИГИЛ (запрещена в РФ)» и ее представителей, как главных конкурентов за власть в Сирии.
Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной «сирийской Аль-Каиде», бывшего лидера ИГИЛ (запрещена в РФ) заслуживает, как минимум, отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции, заявил Конашенков.
В-четвертых, констатировал генерал, «с момента окончательного разгрома ИГИЛ (запрещена в РФ), сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года, очередная „смерть“ Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет».
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных.
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Теги:
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Война в Сирии , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Исламское государство , Аль-Каида
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