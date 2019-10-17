Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака» 

Lenta.ru + ещё 2 34 минуты назад
Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп в день начала турецкой операции в Сирии направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Документ опубликовал телеканал CNN.
В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией. «Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду
Не будь упертым парнем», — написал Трамп. Он напомнил Эрдогану, что США уже вводили санкции против двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.
Отмечается, что подлинность письма подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.
Ранее США ввели первые санкции против Турции. В частности, в санкционный список внесены Министерство энергетики и Минобороны Турции. Под санкции попали три должностных лица: экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Эндрю Брансон , Реджеп Эрдоган , Сулейман Сойлу , Хулуси Акар , Дональд Трамп , Свободная сирийская армия , Партия справедливости и развития , Министерство обороны , Исламское государство , Минэнерго , Рабочая партия Курдистана , Администрация США , Партия демократического союза , CNN , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Разберутся»: На РФ переложили борьбу с террористами
«Разберутся»: На РФ переложили борьбу с террористами3
Армия США узрела «пробел» в своей ПРО
Армия США узрела «пробел» в своей ПРО13
«Это предел»: Эрдоган унизил главу МИД Германии
«Это предел»: Эрдоган унизил главу МИД Германии2
Пойманные в Северодвинске дипломаты США запутывали следы
Пойманные в Северодвинске дипломаты США запутывали следы267
Чиновников заставят экономить воду и бензин
Чиновников заставят экономить воду и бензин
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение