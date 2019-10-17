Эрдогана попросили не становиться дьяволом

Трамп привел в своем письме слова пастора Эндрю Брансона , работавшего и проповедовавшего в Турции

В сообщении пастора говорилось, что история еще может сказать Эрдогану спасибо, если он все сделает правильно.

Однако, пастор добавил, что в случае ошибки, Эрдоган останется в истории дьяволом.

Уточняется, что письмо Трампа датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию в Сирии.

Брансон был задержан 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

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