Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Сирии, напомнил России про участие СССР в войне в Афганистане, передает Daily Mail. «Россия приходила в Афганистан (конфликт 1979-89 годов. — RNS). Когда она была Советским Союзом и стала Россией. Она стало намного меньшей по размеру страной из-за Афганистана. Вы можете перенапрячься», — заявил Трамп. При этом он отметил, что намерения России помочь курдам в Сирии защититься — это хороший момент, а не плохой. 16 октября Трамп [заявил] (https://rns.online/society/Tramp-razreshil-Sirii-poluchat-pomosch-ot-Rossii-2019-10-16/), что Сирия может получать от России какую-то помощь. Он также отметил, что сирийские курды, с которым воюет Турцией, «не являются ангелами». По его словам, курды хорошо защищены и знают, как воевать. Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей». 14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он в основном вывел войска из Сирии. Американский лидер заявил, что курдов в Сирии пусть защищает Дамаск и сирийский лидер Башар Асад, а любой, кто хочет им помочь, «будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт», его устраивают, поскольку Сирия находится в 7 тыс. миль от США. При этом курды считались союзниками США в Сирии. Ранее журнал Newsweek сообщил, что Россия получит контроль над городом Манбидж в Сирии после ухода оттуда американского военного контингента. За день до этого Reuters сообщал о договоренности курдских вооруженных формирований с правительством Сирии о том, что сирийская армия разместится по всей протяженности сирийско-турецкой границы для защиты от наступления турецких военных.
Трамп напомнил России про войну в Афганистане
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