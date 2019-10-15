Стало известно, зачем американский эсминец пришел в Черное море

Эсминец ВМФ США USS Porter, который зашел в порт Одессы, примет участие в тренировке Passex. Как уточняют в Министерстве обороны Украины , это уже седьмой визит боевого корабля в регион в 2019 году.

Заход USS Porter в Черное море — это плановое мероприятие, которое демонстрирует поддержку Соединенными Штатами свободы судоходства, добавили военные.

Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря 12 октября. Его сразу же взяли под контроль сторожевик «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».