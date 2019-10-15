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Стало известно, зачем американский эсминец пришел в Черное море 

Вести.Ru + ещё 3 15 октября 2019
Стало известно, зачем американский эсминец пришел в Черное море
Фото: Вести.Ru
Эсминец ВМФ США USS Porter, который зашел в порт Одессы, примет участие в тренировке Passex. Как уточняют в Министерстве обороны Украины, это уже седьмой визит боевого корабля в регион в 2019 году.
Заход USS Porter в Черное море — это плановое мероприятие, которое демонстрирует поддержку Соединенными Штатами свободы судоходства, добавили военные.
Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря 12 октября. Его сразу же взяли под контроль сторожевик «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , США , Украина
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