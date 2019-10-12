Оскорбленный Трампом конгрессмен США обещал ускорить процедуру импичмента

В послании, которое Шифф направил однопартийцам, говорится, что планируется «продолжать и ускорять усилия», передает ТАСС.

Шифф подтвердил, что демократы в Палате представителей обязали ряд бывших и действующих чиновников дать показания.

Напомним, Трамп называл возглавляющего спецкомитет по разведке Палаты представителей Шиффа «крошкой», «мошенником» и требовал его отставки.