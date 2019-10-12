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Оскорбленный Трампом конгрессмен США обещал ускорить процедуру импичмента 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 11 часов назад
Оскорбленный Трампом конгрессмен США обещал ускорить процедуру импичмента
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Демократы в Палате представителей Конгресса США собираются ускорить процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа, заявил конгрессмен Адам Шифф.
В послании, которое Шифф направил однопартийцам, говорится, что планируется «продолжать и ускорять усилия», передает ТАСС.
Шифф подтвердил, что демократы в Палате представителей обязали ряд бывших и действующих чиновников дать показания.
Напомним, Трамп называл возглавляющего спецкомитет по разведке Палаты представителей Шиффа «крошкой», «мошенником» и требовал его отставки.
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Конфликты , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Украина , Адам Шифф , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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