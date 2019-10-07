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В Турции заявили, что не допустят возвращения ИГ* в Сирию 

РИА Новости + ещё 29 3 часа назад
В Турции заявили, что не допустят возвращения ИГ* в Сирию
Фото: РИА Новости
Анкара продолжит борьбу с террористической организацией "Исламское государство"* и не допустит ее возвращения в Сирию, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
"Зона безопасности в Сирии будет служить двум целям: обеспечение безопасности границ Турции путем ликвидации террористических элементов, а также возвращение беженцев в свои дома. Турция также продолжит борьбу с ИГ* и не допустит ее возрождения ни в каком виде", — написал Калын в Twitter.
Он отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность и политическое единство Сирии, не намерена оккупировать сирийскую территорию или изменять ее демографический состав.
"РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана / Силы самообороны сирийских курдов) уже сделали это на северо-востоке Сирии. Пора это исправить. Турция борется против террористической организации, которая также убивает и угнетает курдов", — добавил Калын.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Конфликты , Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Безопасность , Война в Сирии , Ибрагим Калын , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Сирия , Турция
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