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Захарова объяснила уникальность Трампа как президента США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Захарова объяснила уникальность Трампа как президента США
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американский лидер Дональд Трамп является первым президентом США, не стесняющимся называть своими именами вещи, которые делали его предшественники, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его угрозы Турции.
«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», — написала она в своем Facebook.
Ранее Трамп заявил, что «разрушит и сотрет» экономику Турции, если Анкара сделает что-то, что он сочтет недопустимым.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Политика , США , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД
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