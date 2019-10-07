Захарова объяснила уникальность Трампа как президента США

«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», — написала она в своем Facebook.

Ранее Трамп заявил, что «разрушит и сотрет» экономику Турции, если Анкара сделает что-то, что он сочтет недопустимым.