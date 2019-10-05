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В США назвали условия для снятия санкций с КНДР 

News.ru + ещё 9 7 часов назад
В США назвали условия для снятия санкций с КНДР
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене.
Как пишет издание Time, 1 октября на совещании в Белом доме Трамп не проявил заинтересованности, когда советники сообщили ему об усилиях Пхеньяна по разработке ракет. Президент США решил, что необходимо продолжать переговоры с КНДР, после чего ему был представлен список предложений, которые можно выдвинуть лидеру КНДР Ким Чен Ыну в обмен на отказ от ядерной программы.
Из всех возможных вариантов американский лидер выбрал предложение по приостановке действия санкций ООН на экспорт текстиля и угля. В обмен Пхеньян должен демонтировать основной ядерный объект в Йонбене.
Как ранее писал News.ru, в шведском городе Лидингё проходит секретная встреча представителей северокорейской и американской сторон перед началом рабочих переговоров по денуклеризации.
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Комментарии
Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Политика , США , Санкции КНДР , США и КНДР , Санкции США , Чен Ким , Дональд Трамп , ООН , КНДР , Пхеньян
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