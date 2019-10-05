В США назвали условия для снятия санкций с КНДР

Как пишет издание Time, 1 октября на совещании в Белом доме Трамп не проявил заинтересованности, когда советники сообщили ему об усилиях Пхеньяна по разработке ракет. Президент США решил, что необходимо продолжать переговоры с КНДР, после чего ему был представлен список предложений, которые можно выдвинуть лидеру КНДР Ким Чен Ыну в обмен на отказ от ядерной программы.

Из всех возможных вариантов американский лидер выбрал предложение по приостановке действия санкций ООН на экспорт текстиля и угля. В обмен Пхеньян должен демонтировать основной ядерный объект в Йонбене.

Как ранее писал News.ru, в шведском городе Лидингё проходит секретная встреча представителей северокорейской и американской сторон перед началом рабочих переговоров по денуклеризации.