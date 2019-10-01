В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки три раза нарушили режим прекращения огня.
«Обстрелам подверглись районы сёл Нижнее Лозовое, Калиново-Борщеватое и Красный Яр», — приводит его слова Луганскинформцентр.
Уточняется, что огонь вёлся из 82-мм и 120-мм миномётов и стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР пять детей пострадали в результате взрыва гранаты, которую они нашли в тайнике недалеко от жилых домов.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.