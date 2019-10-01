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В ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

RT на русском 41 минуту назад
В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
Фото: ТАСС
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки три раза нарушили режим прекращения огня.
«Обстрелам подверглись районы сёл Нижнее Лозовое, Калиново-Борщеватое и Красный Яр», — приводит его слова Луганскинформцентр.
Уточняется, что огонь вёлся из 82-мм и 120-мм миномётов и стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР пять детей пострадали в результате взрыва гранаты, которую они нашли в тайнике недалеко от жилых домов.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.
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Конфликты , Армия
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