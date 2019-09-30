Джулиани заявил, что Помпео знал о его действиях с Украиной

Адвокат лидера США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что госсекретарь Майк Помпео знал о его действиях, направленных на организацию расследования в отношении одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CBS.

Джулиани отметил, что действовал с одобрения Госдепа США

По его словам, это было нужно для оказания давления на правительство Украины , чтобы оно начало расследование в отношении Байдена.

В свою очередь, Помпео была направлена повестка с требованием предоставить Джлиани документы по этому вопросу.

Адвокат Трампа также отметил, что у него имеются все текстовые сообщения, которые могут доказать, что он действовал с одобрения американского Госдепа.