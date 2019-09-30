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Джулиани заявил, что Помпео знал о его действиях с Украиной 

Газета.Ru 1 час назад
Джулиани заявил, что Помпео знал о его действиях с Украиной
Фото: Газета.Ru
Адвокат лидера США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что госсекретарь Майк Помпео знал о его действиях, направленных на организацию расследования в отношении одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CBS.
Джулиани отметил, что действовал с одобрения Госдепа США.
По его словам, это было нужно для оказания давления на правительство Украины, чтобы оно начало расследование в отношении Байдена.
В свою очередь, Помпео была направлена повестка с требованием предоставить Джлиани документы по этому вопросу.
Адвокат Трампа также отметил, что у него имеются все текстовые сообщения, которые могут доказать, что он действовал с одобрения американского Госдепа.
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Конфликты , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Украина , Дональд Трамп , Правительство Украины , Госдеп США , CBS
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