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В Госдепе заявили, что США ещё не приняли решение по СНВ-III 

RT на русском 42 минуты назад
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что власти Соединённых Штатов ещё не приняли решение о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам палаты представителей США.
«Насколько мне известно, это решение пока не было принято», — заявил он.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-III.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Политика , США , Кристофер Форд , Антониу Гутерреш , ООН , Госдеп США
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