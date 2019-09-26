В Госдепе заявили, что США ещё не приняли решение по СНВ-III

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что власти Соединённых Штатов ещё не приняли решение о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам палаты представителей США. «Насколько мне известно, это решение пока не было принято», — заявил он. Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-III.

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