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В МИД ФРГ заявили, что Германия много делает для Украины 

ТАСС 41 минуту назад
В МИД ФРГ оценили помощь Украине
Фото: РИА Новости
Германия принимает активное участие в том, что касается помощи Украине. Об этом заявили корреспонденту ТАСС во внешнеполитическом ведомстве ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать критику в адрес германских властей со стороны президента США Дональда Трампа, которая прозвучала в ходе его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Германия оказывает всестороннюю помощь на Украине", — отметили в МИД ФРГ.
Трамп в ходе разговора с Зеленским критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине. Это следует из опубликованной в среду Белым домом стенограммы беседы, ставшей поводом для инициирования Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента американского лидера. По мнению Трампа, Германия "почти ничего не делает" для Украины. В свою очередь украинский президент обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении режима санкций в отношении РФ.
Ранее в четверг агентство DPA со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщило, что Германия с начала кризиса на Украине оказала помощь стране на общую сумму в €1,4 млрд
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Конфликты , В мире , Европа , Политика , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , МИД , Конгресс США , ИА DPA , ИТАР-ТАСС , Германия
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