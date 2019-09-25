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Захарова: демократы выставили США на посмешище из-за скандала вокруг Зеленского и Трампа
ТАСС
+
ещё 7
28 минут назад
Фото:
Украина.ру
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Демократы выставили
США
на посмешище, требуя организовать импичмент Трампа на основе его разговора с Зеленским — Захарова.
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