Захарова: демократы выставили США на посмешище из-за скандала вокруг Зеленского и Трампа

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Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента