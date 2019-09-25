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Захарова: демократы выставили США на посмешище из-за скандала вокруг Зеленского и Трампа 

ТАСС + ещё 7 28 минут назад
Захарова: демократы выставили США на посмешище из-за скандала вокруг Зеленского и Трампа
Фото: Украина.ру
Демократы выставили США на посмешище, требуя организовать импичмент Трампа на основе его разговора с Зеленским — Захарова.
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Конфликты , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Украина , Выборы на Украине , Партия Зеленского
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