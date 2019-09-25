Зеленский рассказал о главной задаче на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, назвал свою главную задачу на посту главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, это завершение войны в Донбассе.
"Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира являются моим заданием", — сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что это должно произойти не ценой жизни жителей Украины, а также не ценой свободы или права государства на собственный выбор.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.