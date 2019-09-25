Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента 

Газета.Ru + ещё 11 13 минут назад
Зеленский рассказал о главной задаче на посту президента
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, назвал свою главную задачу на посту главы государства. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, это завершение войны в Донбассе.
"Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира являются моим заданием", — сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что это должно произойти не ценой жизни жителей Украины, а также не ценой свободы или права государства на собственный выбор.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
Газета.Ru: последние новости
Услышавший разговор Трампа с Зеленским захотел выступить против президента Услышавший разговор Трампа с Зеленским захотел выступить против президента Зеленский встретился с Трампом Зеленский встретился с Трампом Зеленский отказался просить помощи у Трампа Зеленский отказался просить помощи у Трампа
Конфликты , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
ЧП в Тромсе: горит российский траулер23
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги10
России предсказали аномальную зиму
России предсказали аномальную зиму113
Пока вы спали: Путин обратился к миру с посланием
Пока вы спали: Путин обратился к миру с посланием516
Зеленский привез в ООН пулю
Зеленский привез в ООН пулю37
Видео
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
03:25
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
02:05
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
Шоу-бизнес
России предсказали аномальную зиму
03:36
России предсказали аномальную зиму
Погода
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Решена судьба похитителя картины Куинджи
02:51
Решена судьба похитителя картины Куинджи
Происшествия
​«Просто позор»: Лавров о выходке США
00:43
​«Просто позор»: Лавров о выходке США
Политика
Зеленский ответил, давил ли на него Трамп
01:00
Зеленский ответил, давил ли на него Трамп
В мире Украина
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
00:27
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
Катастрофы Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение