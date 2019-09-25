Зеленский рассказал о главной задаче на посту президента

Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента

По его словам, это завершение войны в Донбассе.

"Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира являются моим заданием", — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что это должно произойти не ценой жизни жителей Украины, а также не ценой свободы или права государства на собственный выбор.