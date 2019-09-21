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США отправят дополнительные войска и ПВО на Ближний Восток 

360tv.ru + ещё 11 2 часа назад
США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Фото: EPA
Американский президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Об этом в субботу сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Такое решение американский лидер принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, передает телеканал CNN.
«Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО», — приводит «Интерфакс» слова министра обороны США. Эспер при этом отметил, что при необходимости американский контингент может быть еще расширен.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в свою очередь заверил, что об отправке «тысяч» военных речь не пойдет.
В ходе брифинга глава Пентагона также подтвердил, что Соединенные Штаты считают Иран причастным к инциденту. «Оружие было произведено в Иране. И пуски были произведены не из Йемена», — заявил Эспер. О том, откуда были запущены ракеты и дроны он не уточнил.
США приняли решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион вскоре после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, которые были совершены с помощью беспилотников и крылатых ракет. Эта атака привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое.
Йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за случившееся. Однако Соединенные Штаты обвинили в нападении Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.
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Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Пожары , США , Новости и события Востока , Марк Эспер , Джозеф Данфорд , Дональд Трамп , Комитет начальников штабов , Пентагон , CNN , Интерфакс , Саудовская Аравия
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