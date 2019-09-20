Россияне дали свою оценку поединку Хабиба с медведем

52% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают приемлемой борьбу Хабиба Нурмагомедова с медведем. По их мнению, ничего в данном поединке страшного нет, поскольку медведи — очень сильные животные.

34% проголосовавших голосуют против таких поединков, поскольку они призывают беречь животных.

14% опрошенных равнодушны к данной ситуации.

Всего в опросе приняли участие 6058 человек.

Борьба Хабиба Нурмагомедова с медведем — отвратительна, заявили Business Insider в PETA — организации «Люди за этичное обращение с животными».

Несколько лет назад в интернете появилось видео, на котором девятилетний Нурмагомедов борется с медвежонком, а в апреле 2019-го — запись с борьбой уже 30-летнего бойца с чуть более взрослым хищником того же семейства.

«Борьба с прикованным цепью медведем — отвратительное поведение», — заявила директор британского офиса PETA Элайза Аллен.