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В МИД Украины анонсировали скорый визит Зеленского в Лондон 

RT на русском + ещё 3 33 минуты назад
Зеленский отправится в Лондон
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал скорый визит украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон.
Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Европейская правда».
«У нас был очень позитивный контакт с премьер-министром Великобритании. Мы планируем в ближайшее время поехать в Лондон с визитом», — сказал он.
По его словам, украинская сторона намерена добиваться введения Великобританией безвизового режима для украинских граждан.
В августе Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Украина , Борис Джонсон , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , МИД
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