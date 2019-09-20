Отомстят ли США Ирану за саудитов

Эксперты оценили возможности Вашингтона в противостоянии с Тегераном

Президент США Дональд Трамп пообещал до 20 сентября ввести новые, «существенные», по его словам, санкции против Ирана — по следам атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии , в которой американцы обвиняют именно Тегеран . Среди аналитиков всерьёз рассматривается возможность не только очередных антииранских экономических ограничений, но и военного удара по Исламской Республике. А конкретно — по её нефтяным объектам, которые расположены на побережье и потому достаточно уязвимы.

Мы введём некоторые существенные санкции против Ирана. Мы объявим о них в течение следующих 48 часов, — заявил Трамп 18 сентября.

Iran’s Oil And Gas Infrastructure (Map Update) https://t.co/7AzIl7Jmd0 pic.twitter.com/6VMoHhUBvv— Karl E (@therussophile) 18 сентября 2019 г. Вместе с тем, отмечают эксперты, политика 45-го президента США, пока что лишь обостряющая отношения Вашингтона с Тегераном, ведёт к сплочению иранских политических элит внутри республики. Заявления Трампа о возможности военного удара по Ирану звучат всё чаще — ранее американский лидер даже заявлял, будто бы в последний момент отменил атаку на Исламскую Республику. Аналитики сходятся в том, что американцы в случае, если решать ударить по иранской территории, сосредоточатся на нефтяных и газовых объектах страны, значительная часть которых расположена на побережье Персидского залива.

Эту же точку зрения озвучил в разговоре с News.ru и эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин.

Никита Смагин, эксперт Российского совета по международным делам:

С учётом того, что крупные силы США расположены в регионе Персидского залива, наиболее логичным видится удар именно по побережью, и с технической точки зрения это более чем возможно. Американцы обладают ресурсами для подобного нападения. У Ирана, в свою очередь, есть и свои средства для отражения удара, те же С-300. Но не думаю, что этого хватит для полного противодействия возможной атаке США.

Вместе с тем, отмечает он, главный вопрос в том, каким образом Иран способен ответить американцам напрямую — в первую очередь, на территории Ирака и Сирии, где силы Соединённых Штатов наиболее уязвимы. Также речь может идти и об атаках на американские силы Афганистане. Проблема не в том, что США могут нанести удар, а в том, что иранцы способны предпринять ответные действия, подчёркивает эксперт.

Если говорить об иранском руководстве, то оно, судя по всему, всё больше убеждается в том, что Дональд Трамп и нынешняя американская администрация неспособны на атаку на Исламскую Республику, — считает Смагин. — В Тегеране все воинственные заявления Вашингтона рассматривают как браваду, помня о том, что предыдущие угрозы ударить по Ирану закончились ничем. А с экономическим давлением они уже свыклись, для них это не является каким-то шоком.

Соединённые Штаты обладают колоссальной военной мощью, поэтому в случае с Ираном теоретически возможны разные варианты ответа на действия Исламской Республики, отметил, в свою очередь, в беседе с News.ru военный эксперт Юрий Лямин

Юрий Лямин, военный эксперт:

В Тегеране прекрасно понимают, что стратегия пассивной обороны для них абсолютно проигрышна и поэтому открыто предупреждают, что даже при попытке ограниченного удара по ним, они могут нанести широкомасштабные ответные ракетные удары по американским базам и региональным союзникам США. И вот тут уже стоит вопрос, а готов ли Вашингтон к вероятности новой большой войны на Ближнем Востоке?