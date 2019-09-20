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США подготовятся к войне с Ираном 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
США подготовятся к войне с Ираном
Фото: Lenta.ru
Пентагон подготовит для президента США Дональда Трампа несколько вариантов военного ответа Ирану. Об этом сообщает Washington Post.
По данным издания, главе государства покажут список целей для потенциального военного удара внутри страны и ряд других возможных «ответных мер». Кроме того, его предупредят: любой удар рискует перерасти в полномасштабный военный конфликт.
В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3.
Доказательства того, что за атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стоит именно Иран, США собираются представить на Генассамблее ООН на следующей неделе. Саудовская Аравия также заявила о том, что располагает такой информацией.
14 сентября госсекретарь Майк Помпео уже высказывал обвинения против Исламской Республики: тогда он заявил, что Тегеран стоит за примерно сотней атак на Саудовскую Аравию и вместо деэскалации конфликта продолжает нападать. Такого же мнения придерживается и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Пожары , США , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Пентагон , Иран , Саудовская Аравия
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