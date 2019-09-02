Россияне высказались о словах Кикабидзе

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян поучаствовать в опросе после того, как грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объявил о своем желании «разрушить» российскую политику.

Россиянам был задан следующий вопрос: «А стоит ли Кикабидзе пожелать своей стране политических изменений?». На что большинство (65%) опрошенных ответили: «Стоит. Пора бы уже начать следить за ситуацией в своей стране, а не в чужой».

20% проголосовавших ответили: «Пусть просто станет добрее».

А 15% россиян считают, что политических изменений все равно Грузии не ждать, поэтому и желать этого не стоит. По их мнению, если кому-то легче осуждать других, то пусть это делают дальше.

Всего в опросе приняли участие 6 702 человека.

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе рассказал в интервью изданию Kviris Palitra, что любит русских людей, но не любит российскую политику и хотел бы ее «разрушить».

«Я очень люблю русских людей, но я не люблю российскую политику, и что я могу сделать?! Если бы я мог, я бы все разрушил, но я не могу сделать это в одиночку!» — сказал Кикабидзе.

По его мнению, чтобы «сломать советский менталитет», потребуется потратить много времени, но в итоге это все же произойдет.