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Россияне высказались о словах Кикабидзе 

Рамблер 11 часов назад
Россияне высказались о словах Кикабидзе
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян поучаствовать в опросе после того, как грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объявил о своем желании «разрушить» российскую политику.
Россиянам был задан следующий вопрос: «А стоит ли Кикабидзе пожелать своей стране политических изменений?». На что большинство (65%) опрошенных ответили: «Стоит. Пора бы уже начать следить за ситуацией в своей стране, а не в чужой».
20% проголосовавших ответили: «Пусть просто станет добрее».
А 15% россиян считают, что политических изменений все равно Грузии не ждать, поэтому и желать этого не стоит. По их мнению, если кому-то легче осуждать других, то пусть это делают дальше.
Всего в опросе приняли участие 6 702 человека.
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе рассказал в интервью изданию Kviris Palitra, что любит русских людей, но не любит российскую политику и хотел бы ее «разрушить».
«Я очень люблю русских людей, но я не люблю российскую политику, и что я могу сделать?! Если бы я мог, я бы все разрушил, но я не могу сделать это в одиночку!» — сказал Кикабидзе.
По его мнению, чтобы «сломать советский менталитет», потребуется потратить много времени, но в итоге это все же произойдет.
Комментарии4
Конфликты , Вахтанг Кикабидзе
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