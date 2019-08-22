Трамп возмутился из-за конкуренции с Германией

На этот раз поводом для критики стало размещение Германией 30-летних облигаций с доходностью минус 0,11 процента годовых, что стало рекордно низким показателем в истории. Объем размещения составил 824 миллиона евро при планах на два миллиарда. По сути, сейчас покупатели доплачивают немецкому правительству, чтобы дать ему в долг.

Несмотря на то что технически ситуация выглядит как провал продажи, Трампу увидел в ней пример для своего регулятора. «Германия конкурирует с США. Наша ФРС не дает нам делать то, что мы должны делать. Они ставят нас в невыгодное положение с конкурентами. Сильный доллар, нет инфляции! Сражайся или иди домой!» — написал он.

Президент США неоднократно требовал от ФРС снизить процентную ставку, чтобы остановить рост доллара. Он указывает, что высокий курс национальной валюты по сравнению с другими странами отрицательно сказывается на американских производителях. Частично регулятор уже поддался давлению — 31 июля впервые за десять лет процентная ставка США опустилась на 25 базисных пунктов, с 2,25-2,5 процента до 2-2,25. Однако Трамп заявил, что ожидает дальнейшего снижения, поскольку нынешняя ставка также слишком велика.