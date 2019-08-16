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Китай стянул бронетехнику к границам Гонконга 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Reuters
На спутниковых снимках замечены несколько сотен единиц бронетехники, которые находятся на стадионе у границ Гонконга. Китай не исключает их использования для подавления массовых беспорядков.
С июня в Гонконге проходят массовые акции протеста, периодически переходящие в беспорядки, связанные с законом об экстрадиции и вмешательством Китая во внутреннюю жизнь государства. Пока Китайская Народная Республика никак не принимала участие в подавлении массовых выступлений, но вскоре это может случиться.
На возможность подобного развития событий указывают спутниковые снимки WorldView, на которых внутри стадиона Shenzhen Bay Sports Center видны как минимум 500 единиц различной бронетехники. По информации китайских СМИ, принадлежит она Народной вооружённой милиции Китая и переброшена Шэньчжэнь, который находится через залив от Гонконга, для плановых учений. Их проведение было намечено ещё до начала беспорядков по соседству.
Официально в Пекине не комментируют возможность переброски своих военных в Гонконг. Эксперты отмечают, что подобная ситуация возможна, если подавление протестов в Гонконге окажется не по силам местным силовым структурам.
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Комментарии
Конфликты , Армия , В мире , Войска , Оружие , Гонконг , Китай
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