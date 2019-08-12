В ДНР заявили о риске очередного витка эскалации в Донбассе

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации. Об этом сообщает РИА Новости. «Нам всё сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и посёлков «нарушением перемирия». Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников», — сказал он. Безсонов заявил, что мировому сообществу необходимо обратить пристальное внимание на действия украинской стороны по уничтожению народа Донбасса. «В настоящее время мы находимся на грани очередного витка кровопролития, и только решительные действия международных организаций и общества могут его остановить», — добавил он. Ранее в ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ у фильтровальной станции. 17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.