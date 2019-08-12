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«Это геноцид»: Донбас на грани нового кровопролития 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов, передает РИА «Новости».
«Нам все сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и поселков "нарушением перемирия". Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников», — заявил Безсонов.
По его словам, ситуация подтверждает слова части украинских политиков, что решение конфликта в Донбассе возможно лишь военным путем.
Безсонов призвал мировое сообщество обратить внимание на действия украинских военных и предотвратить «новый виток кровопролития».
21 июля в силу вступило очередное перемирие в Донбассе. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР регулярно заявляют о нарушениях перемирия со стороны ВСУ.
Конфликты , Армия , Видео , Войска , Украина , Даниил Безсонов , РИА Новости
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