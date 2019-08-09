Кто бранится, кто дерется, а кто молчит. Как конфликтуют россияне 

Аналитическая служба Рамблера провела исследование на тему того, как россияне ведут себя в конфликтных ситуациях. Оно проводилось путем опроса, в котором участвовало 7 777 человек.
48% респондентов ответили, что все зависит от ситуации, поэтому однозначного ответа они дать не могут.
38% опрошенных предпочитают разрешать любой конфликт словесным способом, то есть, не прибегая к драке. Они ведут себя очень спокойно, стараясь на усугублять ситуацию.
9% россиян ответили: «не просто стою, а бранюсь». По их мнению, лучше обязательно что-то сказать, чем демонстрировать безразличие к происходящему.
А 5% респондентов считают себя агрессорами. И правда, ведь именно от них можно "получить в лоб".
В Туве две сестры Милана и Рузанна Данданян зарезали супружескую пару, утопили двух их маленьких дочек в ванной, а потом подожгли квартиру. Злоумышленницы пошли на убийство из-за конфликта с 35-летней погибшей, которая вернулась после работы домой и застала младшую сестру со своим супругом. В суде Данданян-старшая взяла вину на себя, заявив, что расправилась с парой и их детьми, чтобы защитить свою родственницу. Девушкам грозит до пятнадцати лет лишения свободы в колонии строгого режима.