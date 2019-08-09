Кто бранится, кто дерется, а кто молчит. Как конфликтуют россияне

Аналитическая служба Рамблера провела исследование на тему того, как россияне ведут себя в конфликтных ситуациях. Оно проводилось путем опроса, в котором участвовало 7 777 человек.

48% респондентов ответили, что все зависит от ситуации, поэтому однозначного ответа они дать не могут.

38% опрошенных предпочитают разрешать любой конфликт словесным способом, то есть, не прибегая к драке. Они ведут себя очень спокойно, стараясь на усугублять ситуацию.

9% россиян ответили: «не просто стою, а бранюсь». По их мнению, лучше обязательно что-то сказать, чем демонстрировать безразличие к происходящему.

А 5% респондентов считают себя агрессорами. И правда, ведь именно от них можно "получить в лоб".