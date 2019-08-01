В Идлибе договорились о мире 

Сирийские СМИ сообщили о договоренности по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб, передает РИА «Новости».
Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщило, что договоренность о прекращении огня начнет действовать в ночь на 2 августа при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года.
Соглашение включает в себя, в том числе, отход боевиков на 20 километров от зоны деэскалации в Идлибе, а также отвод тяжелого и среднего вооружения.
Ранее РФ приветствовала решение властей Сирии объявить перемирие в Идлибе.