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Достигнута договоренность о прекращении огня в Идлибе, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 4 10 минут назад
Договоренность о прекращении огня в провинции Идлиб на севере Сирии начнет действовать с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
"Достигнута договоренность о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе с сегодняшней ночи при условии соблюдения сочинского соглашения, включая отход боевиков на 20 километров от зоны деэскалации в Идлибе, а также отвод тяжелого и среднего вооружения", — сказал собеседник агентства.
В воскресенье сирийская армия провела успешную операцию на административной границе провинций Хама и Идлиб. В результате чего удалось вернуть контроль над рядом поселений, имеющих важное географическое расположение.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, находящийся на переговорах по САР в Нур-Султане, заявил, что РФ приветствует решение Дамаска объявить перемирие в Идлибе. Он отметил, что теперь слово за действующими в регионе группировками.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Александр Лаврентьев , Идлиб , Сана , Сирия
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