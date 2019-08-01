Достигнута договоренность о прекращении огня в Идлибе, сообщили СМИ

Договоренность о прекращении огня в провинции Идлиб на севере Сирии начнет действовать с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

"Достигнута договоренность о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе с сегодняшней ночи при условии соблюдения сочинского соглашения, включая отход боевиков на 20 километров от зоны деэскалации в Идлибе, а также отвод тяжелого и среднего вооружения", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье сирийская армия провела успешную операцию на административной границе провинций Хама и Идлиб. В результате чего удалось вернуть контроль над рядом поселений, имеющих важное географическое расположение.