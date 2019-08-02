Пентагон захотел «бросить вызов» России

США военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, которая станет «вызовом» для России в Европе.

Источник в военной сфере в США заявил, что целью разработки этой ракеты было «бросить вызов России в Европе», передает CNN.

Испытания пройдут в ближайшие несколько недель. Отмечается, что это станет ответом администрации американского лидера Дональда Трампа на якобы многолетнее несоблюдение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом аналитики считают, что данные испытания могут привести к новой гонке вооружений с Москвой.

Между тем ранее сообщалось, что средств на будущие разработки и проведение испытаний у Пентагона может не оказаться из-за позиции демократов в палате представителей американского Конгресса, которые блокируют выделение финансирования.

В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео официально подтвердил выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Страны НАТО поддержали это решение.

При этом Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Москва также подчеркивала, что не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.