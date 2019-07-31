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США отказали Украине в поддержке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В команде Зеленского признали, что Вашингтон отверг идею Киева расширить нормандский формат за счет американцев. Но почему?
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Конфликты , Армия , В мире , Политика , США , Украина
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