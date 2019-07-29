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На границе Армении с Азербайджаном погиб военный 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 55 минут назад
Фото: Reuters
Министерство обороны Армении сообщило о гибели контрактника в результате обстрела на северо-восточном участке границы со стороны Азербайджана.
«На северо-восточном участке границы (с Азербайджаном) в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий контрактной службы ВС Армении Арман Булгадарян 1995 года рождения», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря армянского оборонного ведомства Арцруна Ованнисяна.
Днем ранее в Минобороны Армении заявили о ранении военнослужащего на том же участке границы с Азербайджаном.
Напомним, в начале апреля 2016 года Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. 5 апреля того же года в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Москве. Позднее стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. В ходе последующего военного конфликта Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Комментарии1
Конфликты , Армия , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения
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