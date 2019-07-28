МИД Украины выразил очередной протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Ранее 28 июля Медведев прибыл Севастополь, где проходит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота РФ.

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