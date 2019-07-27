Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, он не винит Анкару за приобретение С-400, несмотря на угрозы США ввести против страны санкции. «Это сложная ситуация. (…) Есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации [предыдущего американского лидера Барака] Обамы», — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что Вашингтон легко сможет продать другим странам истребители F-35, которые предназначались Турции.
Поставки российских систем в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Трамп заявлял, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.
Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.
Последние новости
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Прояснена ситуация с блокированными в Европе российскими танками Россию позвали на Олимпиаду-2020
Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Дональд Трамп , Сенат США , НАТО , Анкара , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия резко ответила Германии на вмешательство13
В РФ установлен исторический рекорд по безработице124
Стал известен тайный план США по Украине207
РВСН произвели пуск «Тополя»235
Трамп сделал заявление об отношениях РФ и США16
Видео
03:12
Стал известен тайный план США по Украине
Украина В мире
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение