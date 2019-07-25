Киев приготовился к «российскому наступлению»

В интервью «Обозревателю» Скипальский заявил, что после задержания танкера «ничего не исключено», в том числе и военный ответ со стороны России.

«Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор», — призвал экс-заместитель главы СБУ.

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit. Согласно заявлению СБУ, он был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Моряков с задержанного танкера вскоре освободили без предъявления обвинений, а само судно, как заявили в СБУ, «признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте».