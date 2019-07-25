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В Сенате США заявили, что Россия влияла на избирательную инфраструктуру в 2014-2017 годах 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
РФ влияла на избирательную инфраструктуру США в 2014-2017 гг., но это не изменило итоги последних президентских выборов — американский Сенат.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , Латинская Америка , Оружие , Политика , США , Украина , Сенат США
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