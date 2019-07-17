США наращивают численность сотрудников частных военных компаний в Сирии на фоне вывода своих войск. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По поступающей информации, командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирийской Арабской Республики действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний, — сказала она. — Сообщается, что численность персонала частных военных компаний в Сирии превышает четыре тысячи человек".