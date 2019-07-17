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Захарова: США усиливают состав частных военных компаний в Сирии на фоне вывода войск 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
США наращивают численность сотрудников частных военных компаний в Сирии на фоне вывода своих войск. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По поступающей информации, командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирийской Арабской Республики действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний, — сказала она. — Сообщается, что численность персонала частных военных компаний в Сирии превышает четыре тысячи человек".
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , Войска , США , Мария Захарова , МИД , Сирия
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