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Twitter не краснеет: конгресс США осудил «расистские высказывания» Трампа 

ТК «Звезда» + ещё 12 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Парламентарии в США уверены, что своим поведением президент США укрепляет ненависть к людям с другим цветом кожи.
Палата представителей США осудила президента Дональда Трампа за его «оскорбительные и расистские высказывания» в адрес членов конгресса. За соответствующую резолюцию проголосовали 240 парламентариев, против — 187.
Члены палаты представителей уверены, что своими заявлениями хозяин Белого дома укрепляет ненависть к так называемым новым американцам и людям с другим цветом кожи.
Поводом к осуждению Трампа послужили его последние сообщения в Twitter, в которых президент США рекомендовал нескольким «прогрессивным женщинам-демократам» из конгресса, которые приехали из стран с «худшими, коррумпированными» правительствами, «уехать обратно», сообщает телеканала C-Span.
В ответ на это спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси назвала слова Трампа ксенофобскими.
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Конфликты , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США , Дональд Трамп
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