Twitter не краснеет: конгресс США осудил «расистские высказывания» Трампа

Парламентарии в США уверены, что своим поведением президент США укрепляет ненависть к людям с другим цветом кожи.

Палата представителей США осудила президента Дональда Трампа за его «оскорбительные и расистские высказывания» в адрес членов конгресса. За соответствующую резолюцию проголосовали 240 парламентариев, против — 187.

Члены палаты представителей уверены, что своими заявлениями хозяин Белого дома укрепляет ненависть к так называемым новым американцам и людям с другим цветом кожи.

Поводом к осуждению Трампа послужили его последние сообщения в Twitter, в которых президент США рекомендовал нескольким «прогрессивным женщинам-демократам» из конгресса, которые приехали из стран с «худшими, коррумпированными» правительствами, «уехать обратно», сообщает телеканала C-Span.

В ответ на это спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси назвала слова Трампа ксенофобскими.