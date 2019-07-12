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ВСУ устроили артобстрел по жилым районам ДНР: есть жертвы 

ТК «Звезда» 50 минут назад
В результате обстрела погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела украинскими военнослужащими районов ДНР, в результате которого погибла пожилая женщина. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
«По данным следствия, 11 июля 2019 года украинские силовики провели очередной артиллерийский обстрел объектов жилых районов в городе Горловке. В результате этого погибла 69-летняя мирная жительница, находившаяся в своей квартире», — сообщил представитель СК.
Таким образом, Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины, а также высокопоставленные должностные лица украинского министерства обороны отдают заведомо преступные приказы и тем самым постоянно нарушают протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. Кроме того, они не соблюдают нормы международного гуманитарного права, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения в период войны.
СК продолжит фиксировать факты преступного поведения украинских военных относительно мирного населения, которые не участвует в конфликте.
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Комментарии4
Конфликты , Армия , Видео , Министерство обороны , СКР
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