Россияне призывают закрыть «Рустави 2»

Респонденты (55%), принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, настаивают на закрытии грузинского телеканала «Рустави 2» в связи с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина . Они читают, что такие провокации нельзя оставлять без внимания самим властям, иначе подобный случай может в будущем повториться.

32% опрошенных не хочет вообще вести беседы на эту тему, поскольку им эта ситуация очень неприятна.

13% россиян не считают, что стоит реагировать на подобные выходки, поэтому и канал закрывать, по их мнению, не надо.

Всего в опросе приняли участие 13 685 человек.

На прошлой неделе журналист «Рустави 2» Георгий Габуния оскорбил президента России и его родителей в эфире своего шоу. После этого жители Тбилиси вышли на несколько акций протеста.

Спустя несколько дней гендиректор телеканала Ника Гварамия в эфире одного из шоу на «Рустави 2» назвал критику в свой и Габунии адрес запретом свободомыслия ради продаж России вина и боржоми.

«Да я мочился во все это! Мне все равно!» — заявил он.

Большинство грузинских пользователей социальных сетей отреагировали на слова Гварамии гневно. А один из пользователей и вовсе призвал «заткнуть каналу рот». Очевидно, что и для самих жителей Грузии поведение этих людей кажется совершенно неприемлемым.