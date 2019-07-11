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Россияне призывают закрыть «Рустави 2» 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Респонденты (55%), принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, настаивают на закрытии грузинского телеканала «Рустави 2» в связи с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Они читают, что такие провокации нельзя оставлять без внимания самим властям, иначе подобный случай может в будущем повториться.
32% опрошенных не хочет вообще вести беседы на эту тему, поскольку им эта ситуация очень неприятна.
13% россиян не считают, что стоит реагировать на подобные выходки, поэтому и канал закрывать, по их мнению, не надо.
Всего в опросе приняли участие 13 685 человек.
На прошлой неделе журналист «Рустави 2» Георгий Габуния оскорбил президента России и его родителей в эфире своего шоу. После этого жители Тбилиси вышли на несколько акций протеста.
Спустя несколько дней гендиректор телеканала Ника Гварамия в эфире одного из шоу на «Рустави 2» назвал критику в свой и Габунии адрес запретом свободомыслия ради продаж России вина и боржоми.
«Да я мочился во все это! Мне все равно!» — заявил он.
Большинство грузинских пользователей социальных сетей отреагировали на слова Гварамии гневно. А один из пользователей и вовсе призвал «заткнуть каналу рот». Очевидно, что и для самих жителей Грузии поведение этих людей кажется совершенно неприемлемым.
Комментарии
Конфликты , Георгий Габуния , Владимир Путин
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