Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Габунию «обломали» с поддержкой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитической службой Рамблера был проведен опрос на тему нецензурного телевизионного выступления Георгия Габунии.
У респондентов спросили: «Как вы думаете, ожидал ли Габуния протеста со стороны сотрудников?». 74% россиян уверены в том, что страха последствий у ведущего совершенно не было. Они объяснили это тем, что Габуния рассчитывал на поддержку со стороны коллег, а также его сограждан. Именно уверенность в том, что он останется безнаказанным, не остановила Габунию совершить этот подлый поступок.
19% опрошенных считают, что Габуния на поддержку коллег не рассчитывал. Главной его целью было — спровоцировать еще больший конфликт между государствами.
7% россиян не захотели отвечать на данный вопрос, поскольку ситуация им это очень неприятна.
Всего в опросе приняли участие 7382 человека.
Ранее стало известно о том, что несколько сотрудников грузинской телекомпании решили уволиться после нецензурных высказываний журналиста Георгия Габунии в адрес президента России. Таким образом был выражен протест ведущему.
Комментарии
Конфликты , Георгий Габуния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин принял решение по Грузии95
Президент Грузии обратилась к России807
Путин отреагировал на оскорбления ведущего «Рустави 2»6
На пляже в Крыму сделали страшную находку
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах2
Видео
05:13
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
03:53
«Слушать можно под „Крота“»: россияне ополчились на клип «На-на»
Шоу-бизнес
01:48
Лавров оценил идею Зеленского о переговорах
Политика
06:16
На Западе согласились с Путиным
Политика
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:17
Лукашенко ответил на «самый главный» вопрос
В мире Политика
04:00
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Общество
01:45
Алибасов поставил точку в разговорах о наследстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение