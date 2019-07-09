Габунию «обломали» с поддержкой

Аналитической службой Рамблера был проведен опрос на тему нецензурного телевизионного выступления Георгия Габунии

У респондентов спросили: «Как вы думаете, ожидал ли Габуния протеста со стороны сотрудников?». 74% россиян уверены в том, что страха последствий у ведущего совершенно не было. Они объяснили это тем, что Габуния рассчитывал на поддержку со стороны коллег, а также его сограждан. Именно уверенность в том, что он останется безнаказанным, не остановила Габунию совершить этот подлый поступок.

19% опрошенных считают, что Габуния на поддержку коллег не рассчитывал. Главной его целью было — спровоцировать еще больший конфликт между государствами.

7% россиян не захотели отвечать на данный вопрос, поскольку ситуация им это очень неприятна.

Всего в опросе приняли участие 7382 человека.

Ранее стало известно о том, что несколько сотрудников грузинской телекомпании решили уволиться после нецензурных высказываний журналиста Георгия Габунии в адрес президента России. Таким образом был выражен протест ведущему.