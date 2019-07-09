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США собрались «удушить» Иран 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 47 минут назад
Фото: Reuters
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал «удушающие санкции» против Ирана.
По его словам, Белый дом «только начинает» применять санкции против Ирана. В ноябре Вашингтон намерен вернуться к «удушающим санкциям, которые изначально и заставили Тегеран сесть за стол переговоров», передает ТАСС.
По словам Болтона, Вашингтон хочет заключить с Тегераном новую сделку, которая бы отвечала «всем интересам» США, но «никакой режим, декламирующий „Смерть Америке!“ или „Смерть Израилю!“, не получит никакой сделки».
Болтон заявил, что США добьются от Ирана отказа от программы создания ядерного оружия, а также заставят Иран прекратить «поддержку терроризма» и «сопровождающуюся применением насилия деятельность на Ближнем Востоке».
При этом США, которые вышли из сделки с Ираном, обвиняют Тегеран в том, что иранская сторона перестала выполнять условия договоренностей. Болтон видит в этом «ядерные амбиций Тегерана». Нынешняя администрация США намерена отрезать для Ирана все пути к ядерным вооружениям.
Саму ядерную сделку «шестерки» международных посредников с Ираном Болтон назвал «худшим дипломатическим фиаско в американской истории».
По его мнению, «кампания максимального давления на Иран работает». Как утверждает Болтон со ссылкой на западную печать, из-за санкций США происходит коллапс иранской экономики.
Напомним, Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
В июле Тегеран заявил, что будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней.
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Комментарии
Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Политика , США , Безопасность , Джон Болтон , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Иран , Тегеран
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