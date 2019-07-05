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Партия Порошенко отказалась от предложенных в НАТО реформ 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступает против реформ, реализации которых у Киева требует НАТО, чтобы обеспечить условия для возможного вступления страны в военный блок. Об этом говорится в исследовании, проведенном изданием «Европейская правда».
Журналисты направили шести партиям, которые, согласно опросам общественного мнения, имеют шансы на преодоление пятипроцентного барьера для попадания в Верховную Раду, опросник. Как отмечается, в анкету были добавлены «вопросы-ловушки», ответы на которые были привлекательными, но отдаляли Украину от вступления в Североантлантический альянс. У политических сил спрашивали об их отношении к реформе Службы безопасности Украины (СБУ), изменению закона о гостайне и реформе системы оборонных закупок, которые, согласно требованиям НАТО, должны стать открытыми, а не тайными.
«Европейская солидарность», несмотря на четкие рекомендации со стороны НАТО, выступает против реформы в сфере гостайны. Также позиция партии по оборонным закупкам осталась недостаточно четкой — сторонники экс-президента предлагают решать вопрос «в соответствии с наилучшими стандартами». Положительно в «Европейской солидарности» высказались только о реформе СБУ, однако эксперты отмечают, что за пять лет президентства Порошенко каких-либо мер в этом направлении сделано не было.
Наиболее приближенной к требованиям НАТО стала позиция партий «Слуга Народа», которая поддерживает курс президента Владимира Зеленского, и возглавляемой экс-главой СБУ Игорем Смешко «Сила и Честь». Как отмечает издание, партия Смешко относительно вопроса вступления в НАТО показала себя «идеально» — представители политической силы не только правильно ответили на все поставленные вопросы, но и дали развернутые комментарии по своей позиции. Представители «Слуги Народа» Зеленского также не допустили ошибок, однако от развернутых ответов воздержались.
Ранее стало известно, что благотворительный фонд «Стабилизейшн Суппорт Сервисез» приступил к разработке настольной игры «Украина — НАТО», которая поможет украинской молодежи узнать, какие позитивные изменения принесет Киеву сотрудничество с альянсом.
Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс. В то же время он считает, что эти решения должны быть приняты на референдумах, однако организовать проведение всенародного голосования он намерен только тогда, когда украинцы будут к этому готовы.
Широкие дискуссии о присоединении страны к НАТО начались на Украине в 2014 году. Этот вопрос был поднят на фоне произошедшей в феврале того года насильственной смены власти и последовавших за этим событий: отделения Крыма (в Киеве вхождение полуострова в состав России считают аннексией) и военного конфликта в Донбассе, вину за который украинское руководство возлагает на Россию. Москва эти обвинения отрицает.
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Конфликты , Армия , В мире , Европа , Политика , Прибалтика , Украина , Игорь Смешко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , СБУ , Верховная Рада , НАТО , Киев
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