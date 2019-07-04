Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов

Переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение суданской оппозиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения по ряду вопросов и продолжат переговоры в четверг, сообщает телеканал al-Arabiya со ссылкой на представителя Африканского союза, выполняющего в Судане посредническую миссию.

Ранее телеканал сообщал, что "Силы за свободу и перемены" объявили о решении принять участие в прямых переговорах с Переходным военным советом.

Как сообщил представитель Африканского союза, в ходе прямых переговоров между военными и оппозицией было достигнуто соглашение по ряду вопросов. Как он отметил, переговоры продолжатся в четверг вечером.