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Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов 

РИА Новости + ещё 3 57 минут назад
Фото: © РИА Новости / Салих Башир
Переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение суданской оппозиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения по ряду вопросов и продолжат переговоры в четверг, сообщает телеканал al-Arabiya со ссылкой на представителя Африканского союза, выполняющего в Судане посредническую миссию.
Ранее телеканал сообщал, что "Силы за свободу и перемены" объявили о решении принять участие в прямых переговорах с Переходным военным советом.
Как сообщил представитель Африканского союза, в ходе прямых переговоров между военными и оппозицией было достигнуто соглашение по ряду вопросов. Как он отметил, переговоры продолжатся в четверг вечером.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Комментарии
Конфликты , Омар аль-Башир , Судан
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