Жест доброй воли: Донбасс выдал Киеву пленных

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик согласились в качестве жеста доброй воли вернуть Киеву четверых пленных. Об этом их попросил глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук . Обмен пленными не происходил между сторонами конфликта с 2017 года, хотя президент Украины называет это первым шагом на пути к урегулированию ситуации на востоке страны.

Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Главы ДНР и ЛНР согласились освободить их в качестве жеста доброй воли.

«Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти», — подчеркнул Медведчук.

По данным РИА «Новости», передача пленных пройдет 28 июня. Глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» уверен, что это станет первым шагом для будущего сотрудничества в сфере обмена пленными.

Вместе с тем он признал, что украинские власти не стремятся к мирному урегулированию ситуации в Донбассе и не собираются добиваться полного освобождения всех удерживаемых лиц в результате конфликта в Донбассе.

«Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. [Президент Украины Владимир] Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе», — сказал он.

По его словам, власть не идет навстречу своим гражданам, удерживаемым на востоке.

Встреча Медведчука и лидеров самопровозглашенных республик проходит в Минске.

В середине месяца Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать обмен пленными в Донбассе.

Он написал в своем твиттере, что в обеспечении этой процедуры по принципу «всех установленных на всех установленных» необходимо участие главы государства. По словам Медведчука, весь процесс может занять пять-семь дней.

Тему пленных украинцев в Донбассе 20 мая поднимал в своей инаугурационной речи и сам президент Украины, который называет прекращение огня в регионе своей первоочередной задачей на этом посту. Первым шагом на пути к началу диалога о завершении конфликта, по его мнению, должно стать возвращение удерживаемых обеими сторонами заложников.

«Не мы начали эту войну, но мы закончим», — подчеркнул украинский лидер.

В самопровозглашенных республиках после выступления Зеленского выразили готовность обменяться пленными, но сначала они ждут конкретных предложений от президента Украины.