Эксперт о том, как США будут использовать военную инфраструктуру Грузии в войне с Ираном

На фоне резкого обострения отношений между Москвой Тбилиси появляется все больше информации, что часть военной инфраструктуры Грузии (в первую очередь, аэродромы) может быть использована вооруженными силами США в войне с Ираном . Так ли это на самом деле, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок

Тебризу, В последнее время в некоторых источниках стала появляться информация, что аэродромы Грузии идеальны для нанесения ударов по Тегерану Исфахану , каспийским нефтяным и танковым месторождениям Исламской Республики Иран. Более того, делается вывод, что Грузия является ключевым фактором для войны США против Ирана, в целом.

Для начала заметим, что в Грузии не так уже и много аэродромов и их всех можно перечислить практически на пальцах одной руки.

Это Сенаки (бывший Миха-Цхакая), Вазиани, Марнеули, Копитнари, Мериа (Махарадзе), Диди Шираки, Тбилиси-Новоалексеевка. В свое время на этих аэродромах дислоцировался полки и дивизии 34-й воздушной армии ВВС ВС СССР. Из возможного перечня следует вычеркнуть аэродром Гудаута , находящийся на территории Абхазии . Ранее там располагался 529-й истребительный авиационный полк Авиации Войск ПВО на самолетах Су-27.

Техническое состояние многих грузинских аэродромов (к примеру, Диди Шираки, Мериа, он же Озургети) в настоящее время толком неизвестно.

Многие из взлетно-посадочных полос существенно пострадали во время пятидневной войны 2008 года, после которой Грузия лишилась военно-воздушных сил как вида вооруженных сил. В настоящее время все немногие оставшиеся в боеспособном состоянии грузинские самолеты находятся в составе сухопутных войск.

Оперативная емкость всех перечисленных аэродромов относительно невелика. И даже в лучшие советские времена на каждом из них базировалось не более полка. Сейчас грузинами в основном используются аэродромы Сенаки, Вазиани, Марнеули. Таким образом, никакой особенной по боевому составу воздушной армады, способной вселить ужас в Иран, разместить на этих аэродромах не удастся.

Самое главное — толком неизвестно техническое состояние грузинской аэродромной сети, то есть боеготовность систем связи, радионавигации, посадки самолетов, светотехнического оборудования взлетно-посадочных полос. Ранее периодически появлялась информация, что тот или иной аэродром на территории Грузии модернизирован и доведен до стандартов НАТО , но насколько это соответствует действительности, и отвечают ли грузинские полосы высоким требованиям ВВС США по приему и выпуску боевой авиации — вопрос открытый.

Другая, не менее важная проблема, — создание на аэродромах в Грузии необходимых запасов материальных средств и авиационных средств поражения из расчета не менее чем на 30 суток предстоящих боевых действий.

Дело в том, что современный военный аэродром — это своеобразное промышленное предприятие по облуживанию самолетов, на которое авиационное топливо и средства поражения надо завозить железнодорожными составами. К каждой взлетно-посадочной полосе любой из авиационных частей подведена железнодорожная ветка, по которой в ходе боевых действий в непрерывном режиме доставляются разного рода материальные средства.

Предположим, Грузия согласилась разместить на своей территории части и соединения ВВС США. Так мало того, что требуется осуществить перебазирование американской авиации, так надо и создать в новых пунктах дислокации огромные запасы материальных средств, которые можно доставить только морским транспортом или по железной дороге.

К примеру, остановимся на авиационном топливе. Его сначала требуется доставить морским танкером до Поти (Батуми), затем осуществить перекачку в железнодорожные цистерны, затем подать эшелоны на пункты выгрузки, складировать авиационный керосин в аэродромных резервуарах (а есть ли они еще на месте требуемого объема, надо уточнить), обеспечить аэродром необходимым количеством автозаправщиков.

И это только топливные проблемы. А ведь придется передислоцировать все требуемое оборудование и технику для обслуживания самолетов, бомбы, ракеты, снаряды (а счет пойдет на сотни тысяч тонн). То есть в Грузию надо будет перебрасывать весь комплект авиационного тыла — аэродромно-технические подразделения, инженерно-аэродромные, базы горючего, склады ракетного вооружения и боеприпасов, авиационно-технического имущества и многое-многое другое.

На фоне всех этих проблем возникают сомнения, что инфраструктура в Грузии в полном объеме готова к осуществлению подобных мероприятий.

К тому же, еще ни разу на территории этой закавказской республики не проводились даже учения подобного размаха. То есть на практике, в условиях сугубо мирного времени, даже в самом первом приближении, ничего подобного не отработано.

Наконец, следует вспомнить и сравнительно недавнюю историю. Когда началась операция ВС США «Несгибаемая свобода» в Афганистане в 2001 году, было очень много разговоров об использовании аэродромной сети Средней Азии в интересах американской авиации. На практике ничего масштабного осуществлено так и не было, за исключением действий мелких подразделений поисково-спасательных служб и немногочисленных тыловых подразделений. Причина тут только одна — для обеспечения боевых действий ВВС требовалось через несколько границ завезти сотни тысяч тонн материально-технических средств. Американцы предпочли подобных проблем себе не создавать.

Наконец, вооруженные силы США обладают развитой системой базирования в регионе Персидского залива.

Они провели здесь за последние четверть века несколько масштабных кампаний — «Буря в пустыне» в 1991 году, «Лиса в пустыне» в 1998 году, «Свобода Ираку» в 2003 году — и в полном объеме отработали все вопросы тылового и технического обеспечения. Необходимости в грузинских аэродромах при этом не возникало, как говорится, ни до, ни после.

Есть и еще одно очень существенное обстоятельство — Грузия не граничит с Ираном. Иными словами, у обеих этих стран нет общей границы. Чтобы использовать грузинские аэродромы при ударе по Ирану, надо согласовывать пролет авиации или с Турцией, или с Арменией, или с Азербайджаном.

Крайне сомнительно, чтобы все три перечисленные страны дали разрешение на использование своего воздушного пространства. Во-первых, ни Анкаре, ни Еревану, ни Баку не нужны лишние проблемы с Тегераном.

Наконец, даже если представить себе фантастическую ситуацию, при которой и американская авиация передислоцировалась в Грузию, и соседние страны предоставили воздушные коридоры для пролета истребителей и бомбардировщиков США, но ведь

в Тбилиси должны в этом случае сознавать, что страна становится в этом случае полноправным участником конфликта, и что вся территория республики находится в зоне досягаемости иранских баллистических ракет.

И ответ Тегерана может быть не только в виде обычных осколочно-фугасных боевых частей, а и в виде боеголовок, снаряженных какой-либо разновидностью оружия массового поражения — от зарина до радиоактивных веществ.