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В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В пятницу в ЛНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки.
"За 21 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", — сказал собеседник.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометы, огонь велся в район населенных пунктов Калиновка, Логвиново и Молодежное.
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Конфликты , Армия , РИА Новости
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