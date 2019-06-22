В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В пятницу в ЛНР сообщили об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки.

"За 21 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", — сказал собеседник.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометы, огонь велся в район населенных пунктов Калиновка, Логвиново и Молодежное.