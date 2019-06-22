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Трамп припугнул Иран «невиданными разрушениями» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американский президент Дональд Трамп в интервью телекомпании NBC заявил, что не желает развязывать войну с Ираном.
«Я не стремлюсь к войне [с Ираном], и если она произойдет, то будут разрушения, которые еще никто не видывал», — приводит его слова ТАСС.
Американский лидер повторил, что не стремится к войне с исламской республикой.
«Им (иранцам — прим. ВЗГЛЯД) нельзя обладать ядерным оружием», — подчеркнул Трамп. «Если они хотят поговорить об этом, то и хорошо. В обратном случае нельзя будет долго протянуть в условиях развала экономики», — сказал он.
Напомним, иранские военные в четверг сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Вашингтон утверждает, что дрон не нарушал границу исламской республики.
В пятницу Трамп заявил, что отдал приказ ударить по иранским объектам и отменил его за 10 минут до начала атаки. Кроме того, сообщалось, что глава Белого дома согласился встретиться с лидерами Ирана.
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Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Политика , США , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC , Иран
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