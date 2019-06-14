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США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Военная разведка США обвинила Россию в проведении испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает The Washington Post.
"Администрация США совместно с разведывательным сообществом выявили, что Россия проводит ядерные испытания", — заявили в ведомстве.
Однако, в Вашингтоне не дали никаких деталей по проводимым Россией испытаниях, а также не предоставили доказательств по обвинению.
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший заявил о нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал подобные обвинения "бредом".
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Конфликты , Армия , В мире , Оружие , США , Сергей Лавров , МИД , Пентагон , Администрация США
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