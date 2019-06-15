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В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: EPA
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР.
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, села Санжаровка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, подствольных гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Ранее в Управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что два жителя посёлка Александровка получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
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