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Focus: Трамп «набросился» на Германию на встрече с Дудой 

Газета.Ru + ещё 17 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский президент Дональд Трамп во время встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Вашингтоне раскритиковал Германию. Об этом пишет Focus.
Отмечается, что лидер США обдумывает переброску американских военных из Германии в Польшу. На встрече с Дудой он заявил, что США собираются увеличить свое военное присутствие на польской территории. Во время переговоров речь шла о дополнительных 2 тысячах военных. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, однако Трамп подчеркнул, что Вашингтон не будет присылать в Польшу дополнительные ВС, речь идет о переброске войск.
Лидер США опять выразил недовольство из-за низких военных расходов ФРГ. По его словам, немецкая сторона не выполняет своих обязательств в рамках НАТО, а Польшу он похвалил. На встрече НАТО в 2014 году было принято решение, что отчисления стран-членов альянса на военные расходы к 2024 году должны вырасти до 2% ВВП. Правительство Германии пообещало в указанные сроки увеличить расходы до 1,5% ВВП, однако текущие расходы не отражают намеченного увеличения трат на военную сферу. При этом Трамп заявил, что в настоящее время в ФРГ находятся 52 тысячи солдат США, однако на самом деле их около 35 тысяч.
Кроме того, Трамп раскритиковал позицию Германии в отношении реализации «Северного потока — 2».
"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает от Германии миллиарды долларов", — заявил Трамп.
Он заметил, что обдумывает введение санкций, и подчеркнул, что ФРГ при самом плохом развитии событий может стать «заложницей России».
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Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Европа , Оружие , Политика , США , Анджей Дуда , Дональд Трамп , НАТО , Германия , Польша
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