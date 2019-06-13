Focus: Трамп «набросился» на Германию на встрече с Дудой

Отмечается, что лидер США обдумывает переброску американских военных из Германии в Польшу . На встрече с Дудой он заявил, что США собираются увеличить свое военное присутствие на польской территории. Во время переговоров речь шла о дополнительных 2 тысячах военных. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, однако Трамп подчеркнул, что Вашингтон не будет присылать в Польшу дополнительные ВС, речь идет о переброске войск.

Лидер США опять выразил недовольство из-за низких военных расходов ФРГ. По его словам, немецкая сторона не выполняет своих обязательств в рамках НАТО , а Польшу он похвалил. На встрече НАТО в 2014 году было принято решение, что отчисления стран-членов альянса на военные расходы к 2024 году должны вырасти до 2% ВВП. Правительство Германии пообещало в указанные сроки увеличить расходы до 1,5% ВВП, однако текущие расходы не отражают намеченного увеличения трат на военную сферу. При этом Трамп заявил, что в настоящее время в ФРГ находятся 52 тысячи солдат США, однако на самом деле их около 35 тысяч.

Кроме того, Трамп раскритиковал позицию Германии в отношении реализации «Северного потока — 2».

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает от Германии миллиарды долларов", — заявил Трамп.

Он заметил, что обдумывает введение санкций, и подчеркнул, что ФРГ при самом плохом развитии событий может стать «заложницей России».